На площадках "Пасхального дара" в Москве появятся зелёные кролики

Фигуры будут установлены на пяти площадках столицы, в том числе около площади Революции.

На площадках фестиваля "Пасхальный дар" в Москве установят несколько объёмных зелёных фигур, посвящённых теме мероприятия. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Девять фигур из искусственной зелени изобразят праздничных кроликов. Они будут установлены на пяти площадках Москвы, в том числе около площади Революции.

По завершении фестиваля кроликов заменят на фигуры для следующего мероприятия — "Московская весна a cappella". Оно пройдёт в столице с 1 по 12 мая.