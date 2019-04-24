Семья Толкина открестилась от фильма о писателе

Отмечается, что саму картину родственники ещё не видели, но решили проинформировать создателей о своей позиции.

Семья известного всему миру британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина рассказала журналистам, что никогда не давала согласия и не одобряла съёмок фильма о жизни своего именитого родственника. Об этом сообщает The Guardian.

Как следует из совместного заявления членов семьи и Tolkien Estate, саму картину они ещё не видели, предпремьерный показ для них не проводился, а поэтому претензий к какой-либо конкретной сцене или факту из фильма у них нет. Они лишь хотели выразить, что "никоим образом не поддерживают" содержание фильма и его достоверность.

Как пояснил журналистам биограф писателя Джон Гарт, такая реакция семьи Толкина вполне "разумна", ведь в фильме, несмотря на его биографичность, могут быть представлены и не совсем достоверные, спорные факты или авторская выдумка. Соответственно, поддержка семьи придаст этим нестыковкам некий авторитет, что может быть "плохой историей".

— Как биограф, я ожидаю, что буду занят исправлением новых заблуждений, которые будут показаны в фильме. Но я надеюсь, что пришедшие на фильм зрители, интересующиеся жизнью писателя, получат достоверную биографию, — сказал он.

Лента снята режиссёром Доме Карукоски и рассказывает о жизни Толкина, учёбе в школе и службе на фронте во время Первой мировой войны. Главную роль в фильме исполнил актёр Николас Холт, премьера картины в США запланирована на 10 мая 2019 года.

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