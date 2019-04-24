Директор Эрмитажа оценил идею создания новой парковой зоны в Петербурге

Пиотровский полагает, что к воплощению задумки надо привлечь общественность, чтобы правильно построить общее мнение.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский высказался о создании культурно-парковой зоны на месте судебного квартала в Петербурге, назвав эту идею правильной и мудрой. Об этом сообщает "78".

По его словам, есть две трудности: во-первых, земля в выбранном месте серьёзно загрязнена, а во-вторых, в Северной столице уже много знаменитых садов и парков, поэтому сделать проект, который удовлетворил бы жителей, будет довольно трудно.

При этом Пиотровский думает, что к воплощению идеи надо привлечь общественность, чтобы правильно построить общее мнение. Точные сроки строительства он предсказать не смог и призвал их не ставить.

23 апреля президент РФ Владимир Путин ознакомился с проектом обустройства парка и поддержал эту идею.

Территорию на набережной Малой Невы изначально планировалось использовать под строительство зданий для Верховного суда, который переедет в Петербург в 2022 году. Но затем было предложено устроить на этом месте зону отдыха.