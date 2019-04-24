Ким Чен Ын: Я рад оказаться на российской земле

Северокорейский лидер едет во Владивосток, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на своём бронепоезде уже проехал железнодорожную станцию Хасан в Приморском крае, сообщила администрация региона.

— Я рад оказаться на российской земле, — сказал он во время короткой встречи с представителями властей Приморья и Министерства иностранных дел России.

Губернатор Олег Кожемяко рассказал главе Северной Кореи, как много лет назад встречал в Амурской области его отца — Ким Чен Ира. Ким Чен Ын ответил, что видел фотографии, сделанные во время того визита.

Он также подчеркнул, что нынешняя его поездка в Россию не станет последней.

После этой беседы северокорейский руководитель сел обратно в поезд и поехал в Уссурийск. Оттуда он отправится во Владивосток, где его ждут примерно в 11:00 по московскому времени.

Кожемяко опубликовал в "Инстаграме" несколько "сториз", на которых Ким Чен Ын сходит с поезда, а потом возвращается на него.

Напомним, Ким Чен Ын впервые прибыл в РФ после того, как стал руководителем КНДР в 2011 году. Как писал Лайф, 25 апреля он встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ядерную проблему и двусторонние отношения.