В России разработали уникальный комплекс для защиты от торпед

По словам конструкторов, новейшая система работает по принципу "выстрелил — забыл".

Российские инженеры разработали уникальный комплекс "Пакет-Э/НК" для уничтожения торпед и защиты от них. Об этом сообщают "Известия".

Специалисты во всём мире ранее считали подобную задачу невыполнимой, так как торпеды остаются главной опасностью для кораблей. Они могут обходить ловушки и поражать даже маневрирующую цель.

Главный конструктор ГНПП "Регион" Константин Дробот рассказал изданию об уникальной разработке. По его словам, комплекс универсален, поскольку может уничтожать подлодки, атакующие корабль, а также защищать боевую машину от торпедных атак.

Дробот отметил, что система применяет автоматический режим защиты от торпед. Она сама находит торпеду и производит пуск на её уничтожение, командиру надо только дать разрешение на выстрел. Конструктор указал, что система работает по принципу "выстрелил — забыл".

Специалист рассказал, что разработкой подобных систем занимаются военные специалисты Германии, США, Италии и Франции, но сегодня в мире нет аналогов российским разработкам.

Он напомнил, что сейчас есть лишь два способа защиты от торпеды: её можно обмануть при помощи ловушек или уничтожить антиторпедой. Впрочем, современные торпеды научились обходить и то и другое, поэтому появилась необходимость в действительно эффективном средстве защиты.