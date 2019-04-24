В Пальмире восстановлена инфраструктура

Сейчас составляется список всех древних мест для взаимодействия с ООН и другими международными организациями.

Власти САР восстановили инфраструктуру в городе Пальмире, включая электроснабжение, подачу воды и канализацию, сообщил министр туризма страны Мухаммад Рами Радван Мартини.

Он указал, что сейчас составляется список всех древних мест для взаимодействия с ООН и другими международными организациями, но при этом заметил, что основной вклад всё равно вносит само сирийское правительство. Также в работах по восстановлению помогают волонтёры из разных стран.

— Мы планируем открыть тут много спецпредприятий, которые будут обслуживать поток туристов, — отели и прочее. Сейчас государство восстановило в Пальмире инфраструктуру: электроснабжение, подачу воды, канализацию — и город рядом с античным памятником вернулся к жизни, — отметил министр.

В 2015 году боевики ИГИЛ* захватили один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни, археологические памятники которого входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке авиации РФ освободили город, но затем он снова оказался в руках экстремистов.

2 марта 2017 года Пальмира была освобождена от боевиков, заминировавших её историческую часть и жилые кварталы. В течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города.

Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Баала и Баалшамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали и здания цитадели Салах ад-Дина, и Национальный музей. Сейчас ведётся восстановление разрушенных памятников истории и архитектуры. Согласно сообщению губернатора провинции Хомс, Пальмира будет готова к приёму туристов уже летом 2019 года.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.