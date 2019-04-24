Три человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае

Читайте также

Три человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае

4

ЧП произошло на предприятии холдинга Dongxing Chemical, производящем различные полимерные материалы.

Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Уланчаб, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом пишет агентство Синьхуа. Сообщается, что три человека погибли и ещё пять получили травмы.

Инцидент произошёл на предприятии холдинга Dongxing Chemical, производящем различные полимерные материалы.

В здании работают спасатели, на место прибыли также пожарные и следователи. О возможных причинах взрыва пока не сообщали.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×