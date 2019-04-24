Три человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае

Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Уланчаб, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом пишет агентство Синьхуа. Сообщается, что три человека погибли и ещё пять получили травмы.
Инцидент произошёл на предприятии холдинга Dongxing Chemical, производящем различные полимерные материалы.
В здании работают спасатели, на место прибыли также пожарные и следователи. О возможных причинах взрыва пока не сообщали.
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