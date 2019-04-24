Ким Чен Ын отказался попробовать каравай в Приморье

Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался пробовать каравай, которым его встретили в России девушки в национальных костюмах на железнодорожной станции Хасан в Приморском крае, где он ненадолго остановился по пути во Владивосток.
Генконсул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор попросил подарить ему каравай. Организаторы выполнили просьбу.
Северокорейский лидер задержался на станции, чтобы посетить Дом российско-корейской дружбы, который известен как "домик Ким Ир Сена". Затем он двинулся дальше в сторону Владивостока, где должна пройти его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лайф публиковал видео с Ким Чен Ыном на станции Хасан.
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