В Туве задержали восьмого из девяти сбежавших арестантов

Беглец был найден в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района и доставлен в полицию.

Полиция задержала восьмого из девяти арестантов, которые 10 дней назад сбежали из изолятора временного содержания в Туве, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— 24 апреля в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД по Республике Тыва задержали ещё одного мужчину, 1979 г.р., сбежавшего из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский", — пояснила Волк.

Она добавила, что беглец был найден в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района и доставлен в полицию. Работа по задержанию девятого сбежавшего продолжается, добавила представитель ведомства.

Побег произошёл 14 апреля. Два беглеца напали на дежурного и несколько раз ударили его ножом, после чего открыли остальные камеры. Пострадавший полицейский был госпитализирован.