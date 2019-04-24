В мэрии Якутска проводятся обыски

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В мэрии Якутска проводятся обыски

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сотрудники правоохранительных органов обыскивают Управление физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника главы города Алексея Толстякова.

— Обыски ведутся в Управлении физической культуры и спорта Якутска. Но подробностями я не располагаю, — сообщил он.

По данным местных СМИ, обыски проводят сотрудники республиканского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

В пресс-службе ведомства рассказали, что официальные комментарии по этому поводу будет позднее.

Ранее в апреле стало известно об обысках в якутском Минздраве.

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