В мэрии Якутска проводятся обыски

Сотрудники правоохранительных органов обыскивают Управление физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника главы города Алексея Толстякова.
— Обыски ведутся в Управлении физической культуры и спорта Якутска. Но подробностями я не располагаю, — сообщил он.
По данным местных СМИ, обыски проводят сотрудники республиканского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
В пресс-службе ведомства рассказали, что официальные комментарии по этому поводу будет позднее.
Ранее в апреле стало известно об обысках в якутском Минздраве.
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