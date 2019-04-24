Мэр родного города Гитлера отстранён от работы из-за стиха о "мигрантах-крысах"

Шильхер поторопился извиниться и сказал, что никого не хотел обидеть, однако механизм ненависти уже был запущен.

Градоначальник австрийского города Браунау Кристиан Шильхер не добровольно покинет свой пост и ряды Австрийской партии свободы (АПС) в связи с публикацией стихотворения о взаимоотношениях мигрантов с местными жителями. Об этом сообщает газета Der Standard.

По информации журналистов, перед пасхой АПС поздравила своих сторонников открыткой в социальных сетях, на которой было напечатано стихотворение Stadtratte о "городских и приезжих крысах". И в нём первые были очень не рады вторым, а одна из основных мыслей произведения была в том, что им (крысам) нельзя смешиваться.

Сразу после этого пользователи соцсетей подняли волну возмущения, Шильхер поторопился извиниться и сказал, что никого не хотел обидеть, однако механизм ненависти уже был запущен, и на политика обрушилась критика австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

К нему присоединился и сам канцлер Австрии Себастьян Курц, который считается главой антииммигрантской коалиции. Он заявил, что отставка Шильхера — это "единственно возможное последствие расистской поэмы".