США подписали контракт на строительство ледокола за $745 миллионов

Ледокол спроектируют в рамках программы Polar Security Cutter, по которой планируется построить три корабля среднего и тяжёлого класса.

Минобороны США заявило о заключении контракта на строительство ледокола тяжёлого класса для береговой охраны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Контракт на 745 миллионов долларов получила компания VT Halter Marine Inc. Ледокол спроектируют в рамках программы Polar Security Cutter, по которой планируется построить три корабля среднего и тяжёлого класса на смену устаревшим ледоколам.

Отмечается, что миссия PSC будет заключаться в "обеспечении постоянного доступа к обоим полярным регионам и поддержке торговых, экономических, морских и национальных потребностей безопасности страны".

Первый корабль намерены спроектировать и построить до июня 2024-го, а остальные — к ноябрю 2027-го. Общий объём контракта может составить более 1,9 миллиарда долларов.

Ранее американские СМИ заявили, что Арктика стала зоной повышенного внимания ведущих мировых держав, но США абсолютно не готовы защищать там свои интересы. У ВМС США есть только один тяжёлый ледокол, которому 42 года, он не в лучшем состоянии.