Встречавшие Ким Чен Ына школьницы сообщили, что он всё же попробовал каравай

Две школьницы из приморского Хасана, которые встречали лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заявили, что он всё же попробовал каравай, предложенный ему на станции.
— Мы стояли на месте, когда он (Ким Чен Ын. — Прим. Лайфа) подошёл. Мы его ждали с караваем. Вначале ему маленькая девочка подала цветы, а потом он уже пошёл к нам и отломил каравай, — пояснила одна из девочек.
По словам школьниц, отломить каравай Ким Чен Ыну удалось не сразу.
— Потом он отдал кому-то цветы. Мы читали новости, что он не попробовал каравай. Нет, попробовал. Отломил и в соль макнул, — заметила другая ученица.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался пробовать каравай, предложенный ему на станции Хасан в Приморском крае, где он на время остановился по дороге во Владивосток, где завтра пройдёт его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Отметим, Ким Чен Ын едет на своём личном бронепоезде. Лайф рассказывал подробности визита главы КНДР в Россию.
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