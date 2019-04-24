СМИ сообщили о задержании ещё 18 человек в Шри-Ланке после терактов

Таким образом, общее количество задержанных по этому делу составило уже 58 человек.

Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки задержали ещё 18 человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов на острове. Об этом сообщает портал Ada Derana.

По информации журналистов, силами спецслужб была проведена операция по задержанию подозреваемых сразу в трёх городах: Берувала, Катана и Алутхгама. Были изъяты четыре рации, а также мотоцикл. Таким образом, общее число задержанных по этому делу составило уже 58 человек.

Напомним, восемь взрывов прогремели на Шри-Ланке 21 апреля 2019 года, в день католической Пасхи. По последним данным, число жертв трагедии за сутки увеличилось до 359, ещё более 500 были ранены.

Ранее гибель своих сотрудников во время взрывов подтвердила саудовская авиакомпания Saudia.