СМИ сообщили о задержании ещё 18 человек в Шри-Ланке после терактов

Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки задержали ещё 18 человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов на острове. Об этом сообщает портал Ada Derana.
По информации журналистов, силами спецслужб была проведена операция по задержанию подозреваемых сразу в трёх городах: Берувала, Катана и Алутхгама. Были изъяты четыре рации, а также мотоцикл. Таким образом, общее число задержанных по этому делу составило уже 58 человек.
Напомним, восемь взрывов прогремели на Шри-Ланке 21 апреля 2019 года, в день католической Пасхи. По последним данным, число жертв трагедии за сутки увеличилось до 359, ещё более 500 были ранены.
Ранее гибель своих сотрудников во время взрывов подтвердила саудовская авиакомпания Saudia.
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