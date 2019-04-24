Синоптики исключили осадки и пообещали жару в Москве 24 апреля

Максимальная температура воздуха в столице составит +20... +22 °С, в области — +18...+23 °С.

Сегодня властвовать над погодой столичного региона будет антициклон, который очистит небо от облаков, благодаря чему осадки будут исключены. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

— В такой ситуации активизируется дневной прогрев, впервые в этом году столбики термометров преодолеют отметку в +20 °С! — говорится в сообщении, опубликованном на сайте погодного центра.

По данным синоптиков, в Москве сохранится небольшая облачность, однако без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит +20... +22 °С, в области — +18...+23 °С. Ветер ожидается северо-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.