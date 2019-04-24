Китай выразил США протест за поставки оружия Тайваню

Китай выразил протест США из-за одобрения военной сделки Тайваню на $500 млн, сообщил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

— Госдеп США 15 апреля одобрил проект по продаже вооружения Тайваню на сумму 500 миллионов долларов и уже поставил в известность конгресс. ВС Китая выражают решительный протест в связи с этим и уже сделали представление американской стороне, — поясняется в заявлении представителя ведомства.

Ранее Госдеп распространил заявление, в котором рассказал об одобрении возможной сделки на $500 млн, подразумевающей продолжение программы подготовки пилотов Тайваня для полётов на истребителях F-16, а также техобслуживание и материально-техническое обеспечение для истребителей F-16, в настоящее время находящихся на базе ВВС США в Аризоне.

В марте СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа дала "молчаливое согласие" на поставку Тайваню более 60 истребителей F-16. При этом подчёркивалось, что Китай может отреагировать на это самым негативным образом.