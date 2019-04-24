ДТП спасло жизни беременной британки и её ребёнка

Жительница Великобритании Хлои Грант и её не рождённый ещё ребёнок могли погибнуть от смертельно опасного заболевания матери, если бы девушка не попала в небольшую дорожную аварию. Как сообщает местная газета Evening Chronicle, ДТП произошло в городе Гейтсхед, графство Тайн-энд-Уир. Несмотря на то что серьёзных травм Хлои не получила, она находилась на шестом месяце беременности, а потому решила отправиться в больницу.

После осмотра врачи поставили 20-летней пациентке неутешительный диагноз: преэклампсия. Это достаточно редкое и опасное для жизни беременной женщины и её ещё не рождённого ребёнка осложнение, оно встречается лишь у шести процентов беременных.

Хлои отправили на операцию, где ей сделали кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка. На свет появилась девочка весом всего лишь около 700 грамм, которая получила имя Амелия Роуз.

— Она — наше маленькое чудо. Авария оказалась нашим спасением, — сообщил журналистам отец новорождённой Джек Фаррелл, добавив, что и мать, и ребёнок хорошо себя чувствуют.