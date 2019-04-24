ДТП спасло жизни беременной британки и её ребёнка

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ДТП спасло жизни беременной британки и её ребёнка

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Фото: © Flickr/Will

Жительница Великобритании Хлои Грант и её не рождённый ещё ребёнок могли погибнуть от смертельно опасного заболевания матери, если бы девушка не попала в небольшую дорожную аварию. Как сообщает местная газета Evening Chronicle, ДТП произошло в городе Гейтсхед, графство Тайн-энд-Уир. Несмотря на то что серьёзных травм Хлои не получила, она находилась на шестом месяце беременности, а потому решила отправиться в больницу.

После осмотра врачи поставили 20-летней пациентке неутешительный диагноз: преэклампсия. Это достаточно редкое и опасное для жизни беременной женщины и её ещё не рождённого ребёнка осложнение, оно встречается лишь у шести процентов беременных.

Хлои отправили на операцию, где ей сделали кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка. На свет появилась девочка весом всего лишь около 700 грамм, которая получила имя Амелия Роуз.

Она — наше маленькое чудо. Авария оказалась нашим спасением, — сообщил журналистам отец новорождённой Джек Фаррелл, добавив, что и мать, и ребёнок хорошо себя чувствуют.

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