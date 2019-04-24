В "Роскачестве" рассказали, как выбрать продукты для кулича

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В "Роскачестве" рассказали, как выбрать продукты для кулича

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Фото: © Pixabay

Необходимо крайне внимательно отнестись к покупке всех ингредиентов — от муки до сливочного масла.

В преддверии Пасхи специалисты АНО "Российская система качества" ("Роскачество") рассказали, как правильно выбрать продукты, нужные для приготовления кулича, сообщает ТАСС.

Мука

<p>Фото: © Pixabay</p>

При выборе муки специалисты порекомендовали отдать предпочтение продукту высшего сорта. Эта мука безопасна, хорошо очищена, а выпечка из неё получается пышной и мягкой. Но в процессе очистки такая мука утрачивает полезные свойства. Приверженцам здорового питания лучше выбрать муку более низких сортов — первого или второго.

Яйца

<p>Фото: © Pixabay</p>

Покупая яйца, нужно обратить внимание на дату сортировки. Она должна быть на упаковке. Специалисты советуют выбирать марку яиц, исходя из географической близости производителя. Место хранения продукта должно быть сухим, чистым и без посторонних запахов. Предпочтительная температура — от 0 до 20 °С при относительной влажности 85–88%.

Для диетических яиц срок хранения не должен превышать семь суток, для столовых — 8–25 суток; мытых — не более 12 суток.

Масло

<p>Фото: © Pixabay</p>

При выборе масла надо проверить температуру его хранения, норма — 1–5 °С. Как и в случае с яйцами, важно обратить внимание и на географический признак. В фольге масло хранится дольше, чем в пергаменте.

Приглядеться к условиям хранения следует и при выборе подсолнечного масла. Под воздействием света его состав быстро портится и оно теряет полезные свойства. Чем темнее витрина, где в магазине стоит масло, тем лучше. Помутневшее масло — признак испорченности рафинированного продукта. При этом в нерафинированном может быть небольшой осадок, который даже полезен. Хорошее рафинированное масло будет иметь светлый цвет.

Творог

<p>Фото: © Pixabay</p>

Всего есть три группы жирности творога — классический, жирный и обезжиренный. Для творожной пасхи обычно выбирают классический 9-процентный творог. На упаковке не должно быть повреждений и потёртостей. Текст должен быть чётко пропечатан, а дата выработки не должна вызывать сомнений. Творог в пергаменте или кашированной фольге хранится меньше — обычно не более семи дней. Самый короткий срок хранения у творога, который реализуется на развес, — 36 часов.

Желательно, чтобы продукт производился как можно ближе к месту продажи. Эксперты призывают избегать продуктов, в маркировке которых нет координат производителя и его фактического адреса.

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