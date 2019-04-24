В "Роскачестве" рассказали, как выбрать продукты для кулича

Необходимо крайне внимательно отнестись к покупке всех ингредиентов — от муки до сливочного масла.

В преддверии Пасхи специалисты АНО "Российская система качества" ("Роскачество") рассказали, как правильно выбрать продукты, нужные для приготовления кулича, сообщает ТАСС.

Мука

При выборе муки специалисты порекомендовали отдать предпочтение продукту высшего сорта. Эта мука безопасна, хорошо очищена, а выпечка из неё получается пышной и мягкой. Но в процессе очистки такая мука утрачивает полезные свойства. Приверженцам здорового питания лучше выбрать муку более низких сортов — первого или второго.

Яйца

Покупая яйца, нужно обратить внимание на дату сортировки. Она должна быть на упаковке. Специалисты советуют выбирать марку яиц, исходя из географической близости производителя. Место хранения продукта должно быть сухим, чистым и без посторонних запахов. Предпочтительная температура — от 0 до 20 °С при относительной влажности 85–88%.

Для диетических яиц срок хранения не должен превышать семь суток, для столовых — 8–25 суток; мытых — не более 12 суток.

Масло

При выборе масла надо проверить температуру его хранения, норма — 1–5 °С. Как и в случае с яйцами, важно обратить внимание и на географический признак. В фольге масло хранится дольше, чем в пергаменте.

Приглядеться к условиям хранения следует и при выборе подсолнечного масла. Под воздействием света его состав быстро портится и оно теряет полезные свойства. Чем темнее витрина, где в магазине стоит масло, тем лучше. Помутневшее масло — признак испорченности рафинированного продукта. При этом в нерафинированном может быть небольшой осадок, который даже полезен. Хорошее рафинированное масло будет иметь светлый цвет.

Творог

Всего есть три группы жирности творога — классический, жирный и обезжиренный. Для творожной пасхи обычно выбирают классический 9-процентный творог. На упаковке не должно быть повреждений и потёртостей. Текст должен быть чётко пропечатан, а дата выработки не должна вызывать сомнений. Творог в пергаменте или кашированной фольге хранится меньше — обычно не более семи дней. Самый короткий срок хранения у творога, который реализуется на развес, — 36 часов.

Желательно, чтобы продукт производился как можно ближе к месту продажи. Эксперты призывают избегать продуктов, в маркировке которых нет координат производителя и его фактического адреса.

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