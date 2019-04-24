Взрыв произошёл около кинотеатра в Шри-Ланке

Взрыв произошёл около кинотеатра в Коломбо, столице Шри-Ланки. Об этом сообщает Vatan.
По информации местных СМИ, взрывчатка была заложена в скутере, припаркованном около заведения. Сообщается, что это был контролируемый взрыв, чтобы уничтожить устройство.
Подробности уточняются.
Напомним, на Шри-Ланке 21 апреля, в день католической Пасхи, прогремело несколько взрывов. По последним данным, число жертв трагедии достигло уже 359, ещё более 500 человек было ранено. Власти задержали почти 60 человек по подозрению в совершении преступления.
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