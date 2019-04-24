Более 100 человек задержаны по подозрению в причастности к взрывам в Шри-Ланке

В страну прибыли сотрудники ФБР США для оказания помощи в расследовании терактов.

Более 100 человек задержаны в Шри-Ланке в связи с расследованием дела о терактах. Такую статистику приводит агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства страны.

Кроме того, сообщается что в Шри-Ланку прибыли сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США. Они должны помочь местным правоохранителям в расследовании.

Как сообщал Лайф, в течение 21 апреля, в день католической Пасхи, в Шри-Ланке прогремела целая серия взрывов. В результате этого теракта, по последним данным, погибло 359 человек, ещё более 500 получили различные ранения. В последующие дни полицейские Шри-Ланки нашли ещё несколько несработавших взрывных устройств. Ответственность за теракты в Шри-Ланке взяли на себя боевики ИГИЛ*.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.