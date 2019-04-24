Дикобраз вонзил в полицейскую собаку более 200 игл

Погоня тут же была остановлена на радость убегавшему, а пса в экстренном порядке доставили в ветлечебницу.

Офицер американского подразделения К-9 по кличке Один оказался в весьма "колючей" ситуации во время погони за преступником в Орегоне, в результате которой пёс стал больше похож на подушечку для хранения игл. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как рассказал журналистам напарник пса, они преследовали преступника, сбежавшего в минувшие выходные из участка. Во время погони собака наткнулась на дикобраза. Неизвестно, пыталась ли она его задержать, но после их встречи в морде у Одина оказалось более 200 игл, две из которых попали в рот, ещё две рядом — с глазом.

Погоня тут же была остановлена на радость убегавшему, а пса в экстренном порядке доставили в ветеринарную лечебницу. Там ему сделали укол, чтобы он хоть немного успокоился, после чего в течение двух часов медики вынимали из него иглы.

Сотрудники полиции выразили ветеринарам благодарность за профессиональную и самоотверженную работу и сообщили, что подозреваемый всё ещё на свободе, его поиски будут продолжены. В отличие от дикобраза, с которого шериф округа лично "снял все обвинения".