Во Владивостоке в день приезда Ким Чен Ына отменили репетицию Парада Победы

Во Владивостоке отменили репетицию парада ко Дню Победы в день прибытия в город лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом представитель Тихоокеанского флота сообщил РИА "Новости".

— Репетиция переносится на другой день, — сообщили агентству без уточнения причин.

Меж тем она должна была пройти сегодня вечером, с 20:30 и до полуночи. Для этого в городе планировалось перекрыть ряд улиц в центре.

Напомним, ожидается, что бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в 11:00 по московскому времени. Ранее он на время остановился на станции Хасан в Приморском крае, где глава КНДР посетил Дом российско-корейской дружбы, который известен как "домик Ким Ир Сена", и попробовал приветственный каравай.