"Яжемать" приставила нож к горлу дочери, пытаясь вернуть бывшего мужа

Женщина угрожала экс-супругу убийством детей и повредила его служебный автомобиль.

В подмосковном Клину женщина угрожала бывшему мужу убить их общих детей, если он не вернётся в семью. По словам отца двух маленьких девочек Давлата Б., после развода с Маргаритой дети остались жить с ней. Он их навещал. В один из таких визитов Маргарита С. приставила нож к горлу одной из дочерей и стала угрожать расправой над детьми.

— Сейчас убью ребёнка. Что стоишь? Мужик защищает ребёнка, а не убегает! — говорит в ролике женщина, после чего наносит удары ножом по служебному автомобилю своего бывшего мужа.

Как говорит Давлат, вероятно, его бывшая жена была пьяна в этот момент. В то же время он утверждает, что до этого момента у него не было никаких претензий к тому, как женщина воспитывает их общих детей.