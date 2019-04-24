В ресторане в Шри-Ланке обнаружили взрывное устройство

В ресторане города Катана в Шри-Ланке обнаружили взрывное устройство. Бомбу уже обезвредили сотрудники службы безопасности страны, сообщает портал Newsfirst.
Взрывное устройство было в рюкзаке. Сейчас на месте проводят антитеррористическую операцию.
Как уже сообщал Лайф, ранее у одного из кинотеатров города Коломбо произвели контролируемый взрыв, подорвав подозрительный мотоцикл. Напомним, в течение 21 апреля, в день католической Пасхи, в Шри-Ланке прогремела целая серия взрывов. В результате этого теракта, по последним данным, погибло 359 человек.
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