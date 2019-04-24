Путин пожелал плодотворной работы гостям конференции по безопасности в Москве

Глава государства выразил убеждённость в том, что форум привнесёт весомый вклад в консолидацию усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям VIII Московской конференции по международной безопасности. Её текст размещён на официальном сайте Кремля.

— Убеждён, что нынешняя конференция пройдёт в конструктивном ключе, послужит весомым вкладом в консолидацию усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в урегулировании региональных конфликтов и обеспечении глобальной безопасности, в осуществлении востребованных миротворческих миссий, — сказано в телеграмме российского лидера.

Глава государства отметил, что высокий интерес к конференции свидетельствует о том, что она прочно вошла в число авторитетных и признанных международных дискуссионных площадок, на которых обсуждают наиболее острые проблемы и вызовы, стоящие перед мировым сообществом.

Путин напомнил, что в этом году на форуме будет обсуждаться целый ряд актуальных тем, в том числе содействие в восстановлении и нормализации жизни в Сирии и Ираке и перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке и на Африканском континенте.

Восьмая по счёту Московская конференции по международной безопасности проходит в российской столице с 23 по 25 апреля.