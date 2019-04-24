Путин подписал закон об ужесточении наказания для скрывшихся с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с места крупных ДТП. Теперь тем, кто оставил место аварии, где погибло два и более человек, может грозить до девяти лет лишения свободы.

Ранее отмечалось, что закон позволит "создать равные условия в уголовном преследовании" скрывшегося с места ДТП водителя, которого при задержании уже невозможно будет проверить на алкоголь, и автовладельца, который остался рядом с разбитым авто, будучи пьяным.