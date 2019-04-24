Умер создатель клипов Киркорова, Преснякова и ДДТ Сергей Дубровский

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Умер создатель клипов Киркорова, Преснякова и ДДТ Сергей Дубровский

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Сергей Дубровский. Фото: © Facebook/Александр Ваталев

Оператор, автор видеоклипов для Филиппа Киркорова, Владимира Преснякова, Маши Распутиной, Жасмин и других исполнителей Сергей Дубровский скончался 23 апреля в Санкт-Петербурге.

Он был талантлив, образован, очень скромен и деликатен. Он видел мир через видоискатель совсем иначе, чем большинство, — написал про Дубровского в посте в "Фейсбуке" режиссёр и продюсер Сергей Кальварский.

Причины смерти оператора не уточняются, как и дата его похорон.

Дубровский снимал клипы для таких артистов, как Наталья Ветлицкая, Филипп Киркоров, группы ДДТ. Оператор был лауреатом международных фестивалей документального кино в США, Канаде и Франции.

Ранее Лайф сообщал о смерти советского и российского фотографа Галины Кмит.

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