Ким Чен Ын признался, что давно мечтал побывать в России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который утром прибыл в Приморский край, признался, что всегда мечтал побывать в нашей стране. Он также надеется, что это не последний его визит в Россию.

— Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию, — приводит слова Ким Чен Ына пресс-служба Администрации Приморья.

Он также напомнил, что его отец Ким Чен Ир питал большую любовь к нашей стране. По словам Ким Чен Ына, он намерен следовать традициям и укрепить сотрудничество между Россией и КНДР.

Ожидается, что в 11:00 бронепоезд с Ким Чен Ыном приедет во Владивосток, где завтра с ним встретится президент РФ Владимир Путин.