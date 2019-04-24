В центре Москвы автомобиль врезался в автобусную остановку

Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы, пострадало два человека. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство ТАСС.

Инцидент произошёл на Нижней Красносельской улице, где именно находились пострадавшие, не уточняется.

По данным источника агентства, водитель легковушки не справился с управлением. На месте ДТП работают правоохранители, они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.