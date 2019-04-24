Шойгу: США официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что американские представители ранее этот тезис категорически отрицали.

Американские власти официально закрепили в концептуальных документах антироссийскую направленность своей системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом во время доклада на VIII Московской конференции по международной безопасности заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Как подчеркнул министр, выход из Договора по ПРО лишь дополнительно показал, что данные системы прежде всего направлены на сдерживание России и Китая.

— Наши партнёры в ходе многочисленных переговоров этот тезис категорически отрицали. Однако в концептуальных документах Соединённые Штаты официально закрепили антироссийскую направленность работ в сфере ПРО, — заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ также добавил, что часть систем ПРО США расположены за пределами американской территории, в частности, в некоторых странах Европы. Но таким образом на эти страны ложится часть задач по защите континентальной части США от удара баллистических ракет, включая все сопутствующие риски.

— По сути, их союзники становятся заложниками авантюрных решений Вашингтона в сфере безопасности, — отметил Шойгу.