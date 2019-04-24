Бастрыкин объяснил мем про лупу и ноутбук

Как признался сам глава Следственного комитета, таким образом он смог добиться необходимого увеличения.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время одной из лекций объяснил, зачем пользовался лупой при просмотре экрана ноутбука.

Он показал слушателям лупу и заявил, что не так давно стал интернет-мемом, когда пользовался ею. Как отметил глава СКР, таким образом он смог добиться необходимого увеличения изображения, чтобы лучше рассмотреть детали. Однако попытка сделать это при помощи ноутбука не принесла нужного результата.

— Я взял лупу и стал применять оптическое изображение на цифровое. Механику цифрового изображения я увеличил механикой оптической — при помощи лупы, — заявил Бастрыкин.

Стоит подчеркнуть, что объяснение главы СКР полностью совпадает с объяснением данной ситуации официальным представителем ведомства.

Напомним, что фотография, на которой Александр Бастрыкин с лупой рассматривает изображение в ноутбуке, была сделана 13 марта, когда глава Следственного комитета РФ проводил личный приём граждан в Москве.