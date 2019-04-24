Бастрыкин объяснил мем про лупу и ноутбук

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время одной из лекций объяснил, зачем пользовался лупой при просмотре экрана ноутбука.
Он показал слушателям лупу и заявил, что не так давно стал интернет-мемом, когда пользовался ею. Как отметил глава СКР, таким образом он смог добиться необходимого увеличения изображения, чтобы лучше рассмотреть детали. Однако попытка сделать это при помощи ноутбука не принесла нужного результата.
— Я взял лупу и стал применять оптическое изображение на цифровое. Механику цифрового изображения я увеличил механикой оптической — при помощи лупы, — заявил Бастрыкин.
Стоит подчеркнуть, что объяснение главы СКР полностью совпадает с объяснением данной ситуации официальным представителем ведомства.
Напомним, что фотография, на которой Александр Бастрыкин с лупой рассматривает изображение в ноутбуке, была сделана 13 марта, когда глава Следственного комитета РФ проводил личный приём граждан в Москве.
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