ФСБ задержала двух участников банды Басаева и Хаттаба

Следователи считают, что мужчины принимали активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Два участника банды под руководством Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

— В результате проведённых совместно с ФСБ России мероприятий, направленных на розыск причастных лиц и установление всех обстоятельств нападения, задержаны ещё двое соучастников преступления — Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов, — сообщила Петренко.

По данным следствия, Бегельдиев и Отепов принимали активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Как уточнили в ФСБ, в результате вооружённого вторжения бандформирований в Дагестан в 1999 году погибло более 280 военнослужащих, получили ранения свыше 800 военных.

Ранее Лайф сообщал, что одного из участников банды Басаева и Хаттаба приговорили к 16 годам лишения свободы.