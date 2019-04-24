Первым героем обновлённой газеты "Жизнь" стал основатель "Руки Вверх"

В интервью изданию он рассказал о взлёте группы и причине её распада, а также о жизни после сцены.

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Первым героем новой рубрики стал основатель одной из самых популярных и любимых групп 90-х — "Руки Вверх" — Алексей Потехин. В интервью он рассказал, как образовался коллектив, как его участники осознали, что они суперзвёзды, и как группа распалась.

Сам Потехин вырос в музыкальной семье, по его словам, в квартире всегда играло радио, а все песни он знал наизусть. Кроме того, он изучал биографии известных музыкантов и знал всё о самых разных музыкальных стилях.

К образованию группы его и Сергея Жукова подтолкнул прекрасный пол, который не любил тяжёлый рок, и тогда молодые люди попытались найти что-то своё.

— Мы сошлись на музыке, на тех треках, которые сами играли на дискотеке. Прошлись по всем направлениям, и даже нам обоим нравился Муслим Магомаев. Серёге было 17 лет, мне — 21. Я был направляющим, а Серёга — он такой был — весь идейный и талантливый. Всё время мы посвящали поискам денег на студию с нужной нам аппаратурой. Два года на это ушло. В итоге на первый альбом денег нам дала моя мама, — рассказал Потехин.

При этом музыку к песням писал Сергей Жуков, а вот за тексты отвечал Потехин, правда, по его словам, в коллективе не было чёткого распределения обязанностей. Кроме того, он рассказал о том моменте, когда парни поняли, что они — суперзвёзды.

— Это ощущение не передать, к тому времени мы так устали морально… Помню, идём по ВДНХ, а из всех палаток звучит наша музыка. Мы просто с Серёгой встали и обнялись. Потом начались бесконечные гастроли, три года практически не были дома. Помню, после выступления в каком-то городе за нами гналась толпа из двух тысяч девчонок. Успели забежать в вагон, и через минуту они его облепили, словно пчелиный рой, и начали расшатывать. У нас тогда ещё не было охраны, было прикольно и страшно, — поделился интересной историей музыкант.

Причиной распада группы стала элементарная усталость её участников друг от друга.

— Не складывалось уже ни на сцене, ни за сценой. Мы никогда не ругались, но последние два года перед расставанием просто уже не разговаривали друг с другом. Я никогда не говорил о том, что это я всё придумал или я сделал клип. Я говорил, вот Сергей... А потом мне это надоело просто, и я подумал, что могу и сам это делать. Решил стать независимым в конце концов. Я ему сказал, что работать не хочу. Мне это неинтересно, — рассказал основатель группы.

Также Потехин рассказал, чем живёт сейчас и как складывается его жизнь после периода бурной популярности.