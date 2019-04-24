Первым героем обновлённой газеты "Жизнь" стал основатель "Руки Вверх"

Читайте также

Первым героем обновлённой газеты "Жизнь" стал основатель "Руки Вверх"

19

В интервью изданию он рассказал о взлёте группы и причине её распада, а также о жизни после сцены.

Газета "Жизнь" врывается в Сеть в абсолютно новом формате и с новой видеорубрикой — "Светская жизнь", — которую можно посмотреть в "Одноклассниках".

Первым героем новой рубрики стал основатель одной из самых популярных и любимых групп 90-х — "Руки Вверх" — Алексей Потехин. В интервью он рассказал, как образовался коллектив, как его участники осознали, что они суперзвёзды, и как группа распалась.

Сам Потехин вырос в музыкальной семье, по его словам, в квартире всегда играло радио, а все песни он знал наизусть. Кроме того, он изучал биографии известных музыкантов и знал всё о самых разных музыкальных стилях.

К образованию группы его и Сергея Жукова подтолкнул прекрасный пол, который не любил тяжёлый рок, и тогда молодые люди попытались найти что-то своё.

Мы сошлись на музыке, на тех треках, которые сами играли на дискотеке. Прошлись по всем направлениям, и даже нам обоим нравился Муслим Магомаев. Серёге было 17 лет, мне — 21. Я был направляющим, а Серёга — он такой был — весь идейный и талантливый. Всё время мы посвящали поискам денег на студию с нужной нам аппаратурой. Два года на это ушло. В итоге на первый альбом денег нам дала моя мама, — рассказал Потехин.

При этом музыку к песням писал Сергей Жуков, а вот за тексты отвечал Потехин, правда, по его словам, в коллективе не было чёткого распределения обязанностей. Кроме того, он рассказал о том моменте, когда парни поняли, что они — суперзвёзды.

Это ощущение не передать, к тому времени мы так устали морально… Помню, идём по ВДНХ, а из всех палаток звучит наша музыка. Мы просто с Серёгой встали и обнялись. Потом начались бесконечные гастроли, три года практически не были дома. Помню, после выступления в каком-то городе за нами гналась толпа из двух тысяч девчонок. Успели забежать в вагон, и через минуту они его облепили, словно пчелиный рой, и начали расшатывать. У нас тогда ещё не было охраны, было прикольно и страшно, — поделился интересной историей музыкант.

Причиной распада группы стала элементарная усталость её участников друг от друга.

Не складывалось уже ни на сцене, ни за сценой. Мы никогда не ругались, но последние два года перед расставанием просто уже не разговаривали друг с другом. Я никогда не говорил о том, что это я всё придумал или я сделал клип. Я говорил, вот Сергей... А потом мне это надоело просто, и я подумал, что могу и сам это делать. Решил стать независимым в конце концов. Я ему сказал, что работать не хочу. Мне это неинтересно, — рассказал основатель группы.

Также Потехин рассказал, чем живёт сейчас и как складывается его жизнь после периода бурной популярности.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×