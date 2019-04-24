Шойгу: В НАТО сами придумали российскую угрозу — сами себя ею и пугают

Глава Минобороны РФ отметил, что подобная политика альянса ведёт к росту напряжённости в мире и требует адекватной реакции с российской стороны.

Россия является основной угрозой Западу — такую доминанту использует в своей политике НАТО. Однако при этом утверждение о существовании некой российской угрозы является абсолютно надуманным. Такое заявление в ходе Московской конференции по международной безопасности сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики Североатлантического альянса. В её основе лежит принцип "сам придумал — сам в это и поверил". То есть сами придумали российскую угрозу — сами себя ею и пугают, — заявил глава Минобороны РФ.

Как подчеркнул российский министр, такие действия НАТО, как освоение военной инфраструктуры у границ России, в частности усиление активности своих военных в Чёрном и Балтийском морях, приводят лишь к росту напряжённости. Что, в свою очередь, требует адекватного реагирования со стороны российских военных, добавил Шойгу.