На орбите вышел из строя спутник ГЛОНАСС

Гарантийный срок работы аппарата, временно выведенного на техническое обслуживание, составляет семь лет.

Один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту в феврале 2016 года, вышел из строя. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте прикладного потребительского центра ГЛОНАСС.

Космический аппарат № 751 перестал передавать свои координаты и был временно выведен на техническое обслуживание, о котором не сообщали заранее.

Гарантийный срок работы аппарата серии ГЛОНАСС-М составляет семь лет.

Орбитальная группировка ГЛОНАСС включает 26 космических аппаратов, по целевому назначению работают 23 из них. Для глобального покрытия планеты навигационными сигналами системы необходимо 24 работающих спутника.

Как ранее писал Лайф, очередной запуск навигационного спутника ГЛОНАСС-М планируется осуществить с космодрома Плесецк 13 мая.