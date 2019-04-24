Ким Чен Ын рассказал, какие вопросы хочет обсудить с Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын, прибывший во Владивосток, заявил, что надеется обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Корейском полуострове.

— Надеюсь, что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным смогу обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двусторонних взаимоотношений, — сказал Ким Чен Ын в интервью телеканалу "Россия-24".

Глава Северной Кореи также выразил надежду, что его визит будет успешным и полезным.

Как уже сообщал Лайф, 24 апреля Ким Чен Ын прибыл в Россию. На станции Хасан в Приморском крае он посетил Дом российско-корейской дружбы, известный как "домик Ким Ир Сена", и попробовал приветственный каравай. Сейчас главу КНДР встречают во Владивостоке. Лайф вёл прямую трансляцию с места событий.

Завтра у лидера Северной Кореи состоятся переговоры с Владимиром Путиным.