Гусь-беглец сбил девушку на мопеде — видео

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Гусь-беглец сбил девушку на мопеде — видео

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По всей видимости, не умевшая летать птица пыталась сбежать с крыши, где её держали.

В Китае упавший с дома гусь сбил девушку, проезжавшую мимо на мопеде. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, сообщает The Paper.

Вероятно, птица решила совершить побег с крыши жилого дома.

После "гусиной атаки" девушка была госпитализирована. Правоохранители уточнили, что владелец расположенной на крыше птицефабрики согласился выплатить пострадавшей компенсацию.

Ранее Лайф публиковал запись, на которой видно, как парапланерист чудом избежал столкновения с хищной птицей во время полёта.

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