Жительница Новой Москвы после молитвы украла икону из храма

Злоумышленница сделала это после долгой молитвы на коленях. Вычислить её удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

В Новой Москве из храма Всемилостивого Спаса в Воронове женщина украла икону. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал и. о. настоятеля храма иерей Георгий Ермолин.

— Икону Пресвятой Богородицы "Взыграние младенца" украли у нас во время вечерней службы. Женщина среднего возраста в джинсах и без головного убора после долгой молитвы на коленях сорвала икону со стены и убежала, — рассказал Ермолин.

Далее она села в автомобиль Mercedes E 200. При этом прихожанам, которые всячески пытались её остановить, она заявила, что это её икона и у неё её украли.

Найти девушку и икону удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Украденное обнаружили дома у злоумышленницы. Как отметил иерей, икона представляет духовную ценность, а не материальную. Правоохранители оценили её в 30–50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.