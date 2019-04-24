Птенцы редких кудрявых пеликанов появились на свет в Московском зоопарке

В будущем планируется отправить их в ведущие зоосады страны и мира, чтобы они растили своё потомство.

Детёныши редких кудрявых пеликанов появились на свет в Московском зоопарке в начале апреля. Об этом сообщается на официальном сайте зоосада.

У малышей есть серьёзная разница в весе. Так, старший весит около одного килограмма, а младший — 500 грамм. При этом уже через месяц их масса увеличится в шесть раз.

— Сейчас птенцы большую часть времени проводят, спрятавшись в густых перьях своих родителей. Им всего лишь пара недель от роду, однако они уже пробуют заглатывать мелких рыбёшек самостоятельно. Тем не менее и от принесённой родителями пищи они не отказываются, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В будущем планируется отправить их в ведущие зоосады страны и мира, чтобы они растили своё потомство. Сейчас же в зоопарке содержится четыре кудрявых пеликана.