Птенцы редких кудрявых пеликанов появились на свет в Московском зоопарке

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Делимся чудесными новостями: у наших кудрявых пеликанов вылупилась пара птенцов 🍃🐣🐟 Первый появился на свет 5 апреля, а второй 10. Малыши здоровые, достаточно активные и уже самостоятельно расправляются с небольшими рыбешками 🧡 vd: Н.Назарова #zoo #nature #animals #fun #wildlife #cute #curious #feathers #birds #newborn #childhood #московскийзоопарк
Детёныши редких кудрявых пеликанов появились на свет в Московском зоопарке в начале апреля. Об этом сообщается на официальном сайте зоосада.
У малышей есть серьёзная разница в весе. Так, старший весит около одного килограмма, а младший — 500 грамм. При этом уже через месяц их масса увеличится в шесть раз.
— Сейчас птенцы большую часть времени проводят, спрятавшись в густых перьях своих родителей. Им всего лишь пара недель от роду, однако они уже пробуют заглатывать мелких рыбёшек самостоятельно. Тем не менее и от принесённой родителями пищи они не отказываются, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В будущем планируется отправить их в ведущие зоосады страны и мира, чтобы они растили своё потомство. Сейчас же в зоопарке содержится четыре кудрявых пеликана.
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