Названы самые смертоносные профессии в России

Наиболее распространёнными причинами несчастных случаев стало падение с высоты, воздействие механизмов, обрушение конструкций и какие-либо транспортные происшествия.

Роструд выяснил, представители каких профессий в 2018 году чаще других умирали на рабочем месте. Результаты исследования публикует в среду RT. Лидером смертельного рейтинга (ожидаемо) стала сфера строительства: количество несчастных случаев на стройках составило 21% от общего числа смертей на производстве.

Следом идут обрабатывающие производства (17% погибших), сельское и лесное хозяйство, а также охота, рыбная ловля и рыбоводство (по 13% летальных случаев). Чуть менее опасными для жизни оказались сферы транспортировки и хранения (12%) и добыча полезных ископаемых (8%).

К слову, наиболее распространёнными причинами несчастных случаев в 2018 году стало падение с высоты, воздействие механизмов, обрушение конструкций и какие-либо транспортные происшествия.

Между тем, по оценке Министерства труда, в России резко сократилось число смертей на рабочем месте: с 2007 года число несчастных случаев с летальным исходом на предприятиях снизилось с 4,5 тысячи до 1,6 тысячи.

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