Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, лисиц и варанов

Рабочая группа при Минприроды готовит новую версию перечня животных, которых россиянам могут запретить держать у себя дома. В этом списке оказались питоны, чья длина превышает четыре метра, крокодилы, сервалы, большие каймановые черепахи, а также лисицы и тарантулы, сообщает агентство "Москва".

Под запрет также могут попасть вараны, динго, волки, медоеды, росомахи, мурены, макаки, филины и китообразные, но при этом не уточняется, какие именно.

При этом в списке остаются животные, на которых уже действуют ограничения. Речь идёт о слонах, бегемотах, моржах, ушастых тюленях и крупных кошачьих.