Водитель Uber насмерть сбил бывшего бойца UFC после ссоры

Таксист сбил вышедшего из машины спортсмена, переехал его, а после скрылся с места происшествия.

Боец смешанного стиля (MMA) Родриго Де Лима был убит после ссоры с водителем Uber, сообщает MMA Fighting.

Инцидент произошёл в бразильском городе Белене. По словам друга погибшего, известного бойца Майкла Празереса, Де Лима был в автомобиле вместе со знакомыми. Он начал спорить с водителем, тот остановил машину, началась перебранка.

Водитель уехал, а вскоре вернулся и переехал 26-летнего бойца, после чего скрылся с места происшествия. Водителя Uber разыскивают правоохранители. У Де Лимы остались супруга и двое детей.

Де Лима провёл в UFC два поединка, проиграв Нилу Магни и Эфраину Эскудеро. За свою карьеру боец одержал девять побед и потерпел три поражения, ещё один бой завершился ничейным результатом.

Ранее Лайф писал, что в США водитель Uber признался в убийстве шести человек.