Российский футбольный клуб захотел играть в форме с портретом Бузовой

Пресс-служба команды уже обратилась к артистке с просьбой разрешить использовать её изображение на майках.

Женский футбольный клуб "Енисей" выбрал форму с портретом певицы Ольги Бузовой в качестве одного из вариантов новых комплектов. Видеозапись выбора нового одеяния опубликована в Youtube-канале команды.

На суд футболисток представили десять различных эскизов, из которых им нужно выбрать один. В финале остаются три, среди которых и комплект с портретом артистки.

Пресс-служба "Енисея" уже спросила в "Инстаграме" у Бузовой разрешения на использование её лица на форме. Пока певица ничего не ответила.

Впрочем, "Енисей" уже не в первый раз креативит с формой. Так, перед началом сезона красноярцы придумали два необычных концепта, которые пользователи Сети, к сожалению, высмеяли.

Экспериментирует с формой не только "Енисей", но и другие российские клубы. Так, в ходе сезона футбольный клуб "Ростов" выпустил форму с принтом ковра, который был замечен на трибунах во время одного из домашних матчей.