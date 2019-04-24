Лавров предостерёг НАТО от конфронтаций в Европе: Цена ошибки может быть высока

Ситуация, на его взгляд, усугубляется отсутствием контактов между военными России и НАТО, что тоже происходит "по прихоти Запада".

Непрекращающееся расширение НАТО на восточном фланге привело к серьезному кризису доверия в Евроатлантике. Об этом заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Московской международной конференции по безопасности.

— Настойчиво призываем партнеров отказаться от взвинчивания конфронтации, соблюдать взятые на себя на саммитах ОБСЕ и в Совете Россия — НАТО обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, — подчеркнул министр.

Вместе с тем он напомнил, что по прихоти Запада у нас по военной линии отсутствуют системные российско-натовские контакты.

— Цена непреднамеренной ошибки, просто недопонимания будет очень высокой, — указал он.

Ранее Сергей Лавров выразил мнение, что НАТО не пойдёт на провокации в Керченском проливе. Впрочем, если вдруг украинские власти решатся повторить провокацию, страны Запада и, в частности, НАТО "в очередной раз придумают какие-нибудь санкции", считает он.