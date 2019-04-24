Лавров рассказал о целях создания системы ПРО США

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что она нацелена на обеспечение глобального превосходства.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на открытии Московской международной конференции по безопасности рассказал о целях создания американской системы ПРО.

Лавров заявил, что система ПРО США нацелена на обеспечение глобального превосходства, а не на купирование каких-либо узкорегиональных ракетных угроз.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что безответственные шаги Вашингтона, в том числе выход из Договора о РСМД, нанесли серьёзный урон стратегической стабильности.