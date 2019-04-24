Лавров рассказал о целях создания системы ПРО США

Читайте также

Лавров рассказал о целях создания системы ПРО США

15

Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что она нацелена на обеспечение глобального превосходства.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на открытии Московской международной конференции по безопасности рассказал о целях создания американской системы ПРО.

Лавров заявил, что система ПРО США нацелена на обеспечение глобального превосходства, а не на купирование каких-либо узкорегиональных ракетных угроз.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что безответственные шаги Вашингтона, в том числе выход из Договора о РСМД, нанесли серьёзный урон стратегической стабильности.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×