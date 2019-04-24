Пушков призвал МИД Украины избавиться от "нахраписто-наглого" стиля

Российский сенатор Алексей Пушков в своём твиттере призвал МИД Украины избавиться от "нахраписто-наглого" стиля коммуникации.
Даже если в Киеве увидели смену тона со стороны МИД России, для смены политики России пока нет оснований. Для этого из Киева должны поступить сигналы о смене подхода, а не только президента. И МИДу Украины пора отказаться от привычного нахраписто-наглого стиля. По делам судите их— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 апреля 2019 г.
— Даже если в Киеве увидели смену тона со стороны МИД России, для смены политики России пока нет оснований. Для этого из Киева должны поступить сигналы о смене подхода, а не только президента. И МИДу Украины пора отказаться от привычного нахраписто-наглого стиля, — заявил Пушков.
Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила об "изменении тона разговора" с РФ по делу о задержанных в результате провокации в Керченском проливе украинских моряках.
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