Со счетов Навального во время отдыха за границей исчезло почти 47 млн рублей

Даты поездок совпадают с датами снятия огромных сумм с электронных кошельков, открытых для поддержки политических проектов блогера.

Пользователи Сети обратили внимание, что почти 47 миллионов рублей были сняты с биткоин-кошельков Алексея Навального, открытых для поддержки его проектов. При этом все случаи снятия сумм совпадают с заграничными поездками Навального на отдых.

В частности, в дни отдыха блогера с семьёй в Египте в 2018 году с его счёта было выведено три биткоина. В переводе на рубли по курсу того времени это более 1,3 миллиона. В мае того же года Навальный с семьёй отправился отдыхать уже в Италию. И вновь, за день до вылета, с электронного кошелька было выведено почти 900 тысяч рублей. Однако через несколько дней, когда Навальный уже любовался красотами Апеннинского полуострова, произошло ещё одно списание на 1,3 миллиона рублей.

В текущем году во время январских каникул четы Навальных в Таиланде с 5 по 17 января со счетов было списано 9,9 биткоина или четыре миллиона 330 тысяч рублей по тогдашнему курсу.

В общей сложности за все прочие поездки за прошедший год было снято около 47 миллионов рублей. При этом на что пошли данные суммы, официально не сообщалось, хотя данные электронные кошельки были открыты для поддержки кампании Навального в 2018 году и других его политических проектов. И в то же время неоднократно сообщалось, что Алексею не хватает средств для поддержки работы своих региональных штабов, из-за чего некоторые были закрыты, а часть сотрудников не смогла сразу получить зарплату.

Напомним, не только траты с электронных кошельков вызвали вопросы к Алексею Навальному, но и само поступление средств на них. Ранее его заподозрили в отработке заказных "расследований", поскольку даты выхода его роликов совпадали с пополнением его счетов на огромные суммы. В общей сложности неизвестные лица перечислили ему около 62 миллионов рублей.