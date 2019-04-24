В Генштабе опровергли сообщения о ведущихся Россией военных приготовлениях

Россия не ведёт военных приготовлений, о которых сообщает ряд западных СМИ. Об этом на Московской международной конференции по безопасности заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

— Вооружённые силы Российской Федерации максимально открыты как в вопросах решаемых ими задач, так и в подходах к обеспечению региональной и глобальной стабильности, — сказал Герасимов.

Генерал подчеркнул, что подобные публикации распространяются в рамках антироссийской пропаганды, и назвал их русофобскими.

Герасимов считает, что западные страны осуществляют так называемое гуманитарное вмешательство под предлогом продвижения демократии.

Восьмая конференция по международной безопасности проходит в Москве с 23 по 25 апреля.