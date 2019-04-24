Крупные российские туроператоры приостановили продажу путёвок в Шри-Ланку

Находящиеся на острове туристы отдыхают на побережье, где ситуация стабильна и спокойна.

Несколько крупных российских туроператоров приостановили продажу туров в Шри-Ланку после того, как Ростуризм и МИД РФ рекомендовали гражданам воздержаться от посещения островного государства. Об этом сообщает портал "Интерфакс-Туризм".

— В случае отказа от ранее приобретённых турпакетов клиенты смогут вернуть стоимость турпродукта в полном объёме, — сообщили представители TEZ Tour.

Они уточнили, что специалисты компании на местах находятся в постоянном контакте с туристами и информируют их о ситуации на острове. Путешественникам рекомендовали избегать мест массового скопления людей и проявлять максимальную осторожность.

Продажи туров в Шри-Ланку также приостановили Anex Tour, Coral Travel и Pegas Touristik. Представители туроператоров отмечают, что пока никто из туристов не изъявил желания вернуться из поездки раньше срока. Путешественники отдыхают на побережье, где ситуация стабильна и спокойна.

Напомним, в пасхальное воскресенье 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия взрывов. В результате терактов погибло 359 человек, более 500 были ранены. Власти страны считают, что атаки могли стать ответом на теракты в Новой Зеландии.