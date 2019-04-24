В Кремле не понимают, о каком "изменении тона" говорит МИД Украины

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В Кремле не понимают, о каком "изменении тона" говорит МИД Украины

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Фото: © Pixabay

Москва также напомнила, что произошедшее в Керченском проливе изначально, как и сейчас, называлось провокацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не понимает, о каком именно "изменении тона" относительно переговоров по задержанным в Керченском проливе морякам говорят в МИД Украины.

В данном случае не совсем понимаю, что имелось в виду. О каком именно тоне речь шла у украинских дипломатов. Мы никогда не скрывали своего отношения к произошедшему как к провокации. Собственно, косвенно провокационность действий руководства Украины была признана и в то время кандидатом на пост президента Украины Зеленским, если вы помните его выступление, — заявил Песков.

Он также напомнил, что моряков ещё ждёт суд, где и будет определена окончательно их вина.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила об "изменении тона разговора" с РФ по делу о задержанных в результате провокации в Керченском проливе украинских моряках.

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